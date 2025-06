Ex-Seleção frisa decepção em sua carreira: ???Poderia ser Bola de Ouro’

Adriano Imperador lamenta não ter à disposição no período em que atuava profissionalmente a mentalidade que conserva atualmente - (crédito: Foto: Reprodução)

O ex-atacante Adriano Imperador, com passagens de destaque por Corinthians, Flamengo, São Paulo e Seleção Brasileira, demonstrou sinceridade em entrevista recente ao também ex-jogador Luca Toni. Em gravação para o streaming “Prime Video”, divulgada na última sexta-feira (20), o antigo centroavante brasileiro indicou a sua decepção com o rumo que a sua carreira n futebol teve.

De acordo com o ex-atleta da Seleção, a mentalidade que ele conserva atualmente permitiria Adriano a alcançar o topo da modalidade. No caso, ele acredita que seria escolhido o melhor jogador do mundo.

“Com a cabeça de hoje, eu teria ganhado a Bola de Ouro”, assegurou Adriano Imperador.

Mesmo sem conseguir ser regular em sua trajetória, o atacante deixou saudades pela maior parte dos clubes que passou. Afinal, mesmo em um curto período de tempo, ele provou seu talento em diversas ocasiões. Por isso, há um entendimento de que houve desperdício da maneira como o ex-centroavante lidou com as adversidades e tomou decisões consideradas erradas.

Filho de ex-atacante da Seleção se aventura no futebol europeu

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperador, vai iniciar sua trajetória no futebol europeu. Isso porque o jovem atleta assinou contrato com o Acadêmica de Coimbra. Aos 18 anos, Adrianinho deixa o Serrano, de Petrópolis, onde atuou desde 2022 nas categorias de base.

Adrianinho “herdou” os passos do pai. Ele atua como centroavante e tem um porte físico de destaque. Antes da equipe da Região Serrana do Rio de Janeiro, o atacante teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Acadêmica de Coimbra, vai atuar na equipe sub-19.

O jovem ainda busca voos maiores para tentar chegar perto de seu pai. Adriano, afinal, estreou como profissional pelo Flamengo em 2000, marcando nove gols em 30 partidas. No ano seguinte, atuou em 14 jogos e marcou dois gols, antes de ser negociado com a Internazionale-ITA, onde construiu uma carreira de sucesso.

Além da Internazionale, Adriano teve passagens por Fiorentina, Parma, Roma, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e Miami United. Em 2009, no seu retorno ao Rubro-Negro, foi peça fundamental na conquista do Hexacampeonato Brasileiro. Pelo Fla, o Imperador disputou 92 partidas, com 45 gols e 11 assistências.

