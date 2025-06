Vitão será desfalque do Inter em dois jogos no Brasileiro após punição do STJD

Zagueiro Victão reebeu punição do Stjd aós criticar atuação da arbitragem em derrota do Inter para o Corinthians, no Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução)

O Inter recebeu a confirmação de que o zagueiro Vitão será desfalque nos dois próximos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Afinal, a 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) considerou o defensor como culpado. Com isso, o camisa 4 do Colorado precisará cumprir dois jogos de suspensão diante de Vitória e Ceará.

As reclamações contra a atuação da arbitragem na derrota do Internacional para o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 3 de maio, foram os motivos para a denúcia do Stjd. Apesar da sanção, o departamento jurídico do clube gaúcho entrará com um pedido na tentativa de obter um efeito suspensivo. O seu comportamento, aliás, foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita o fato de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Inter passou ileso com possíveis sanções a Bruno Henrique

Seu companheiro, o volante Bruno Henrique também passou por julgamento devido a acusação de danos à praça esportiva. O camisa 8 recebeu o segundo cartão amarelo e, posterior expulsão, depois de ser responsável por uma entrada violenta no adversário.

O meio-campista também foi alvo de denúncia por arremessar uma garrafa em direção a porta que dá acesso aos vestiários. Além disso, como o Inter atrasou o recomeço do jogo, ainda levou uma multa de R$ 3 mil. Inclusive, o Corinthians também não escapou e sofreu uma punição de R$ 80 mil por sua torcida proferir cânticos homofóbicos.

O elenco do Colorado se reapresentará para a realização da intertemporada, no próximo sábado (28). Uma das prioridades da comissão técnica será recuperar a solidez defensiva do time. A propósito, o primeiro jogo na retomada dos compromissos será exatamente contra o Vitória. A expectativa é que o duelo ocorra, às 16h30, no dia 12 de julho, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileiro.

