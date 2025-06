Fortaleza x Atlético, Brasileiro Sub-20: onde assistir e escalações

Fortaleza e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (24), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em posições opostas na tabela, o Leão tenta entrar no G-8 e garantir vaga na próxima fase, enquanto o Galo luta contra o rebaixamento. A bola começa a rolar às 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra.

Onde assistir

A TV do Fortaleza transmite o jogo ao vivo no YouTube.

Como chega o Fortaleza

Com 21 pontos, o Leão do Pici ocupa a nona colocação, logo atrás da zona de classificação. Por isso, jogará em casa visando manter vivo o sonho da vaga. Até aqui, o time venceu seis vezes, empatou três e perdeu cinco. Na última rodada, sofreu uma dura derrota para o Santos, fora de casa, por 4 a 0. Agora, busca a recuperação. No ataque, Bruno Branco e Daniel carregam a esperança de gols.

Como chega o Atlético

O Galo vive um momento delicado. Com apenas 12 pontos, ocupa a 19ª posição. O Cuiabá, primeiro fora do Z-3, tem 14 e abriu dois pontos de vantagem. Diante desse cenário, só a vitória interessa. Na rodada anterior, o Atlético perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, em casa, e teve atuação apagada. Agora, fora de seus domínios, o time mineiro enfrentará um adversário em busca de objetivos distintos. Cauã Soares é a principal esperança de gols sob o comando de Leandro Zago.

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data e horário: 24/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE)

Onde assistir: – TV do Fortaleza

FORTALEZA: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme, Kauan Richard; Dimas, Joel Reyes, Lucas Emanoel, Landerson; Bruno Branco, Daniel. Técnico: Léo Porto

ATLÉTICO: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme e Eric; Lucas Souza, Pascini, Alisson Souza e Cauã Soares. Técnico: Leandro Zago



