O Juventude negocia a contratação do goleiro Gatito Fernández, ex-Botafogo e atualmente no Cerro Porteño, do Paraguai. Aos 37 anos, ele deve chegar ao clube gaúcho por empréstimo. As duas partes já definiram os termos da negociação.

Falta apenas a liberação do Cerro para o acordo ser concluído, já que o empréstimo não prevê compensação financeira ao clube paraguaio. Durante o Mundial de Clubes, o Botafogo tentou contratar Gatito, mas desistiu na reta final e manteve John como titular, com Léo Link como reserva imediato.

No futebol brasileiro, Gatito também atuou por Vitória e Figueirense antes de fazer história no Botafogo. Chegou ao clube em 2017 e conquistou o Campeonato Carioca de 2018, a Série B em 2021, além da inédita Libertadores e do Brasileirão de 2024. Ao todo, defendeu o clube por oito temporadas e disputou mais de 210 partidas como titular. Neste ano, optou por retornar ao futebol paraguaio.

O Juventude procura um novo goleiro como parte da reformulação do elenco, que passa por um momento de saídas e chegadas. Nove jogadores já deixaram o Alfredo Jaconi, e a expectativa é de que sete reforços, incluindo Gatito, se juntem ao grupo. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes foi o primeiro nome confirmado para o restante da temporada. O time acumula oito jogos sem vencer no Brasileirão, ocupa a 19ª colocação e soma apenas 8 pontos em 11 rodadas.

