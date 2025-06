Mbappé volta a treinar, mas segue como dúvida no Real Madrid

Recuperando-se de gastroenterite, atacante pode começar no banco contra o Salzburg - (crédito: Foto: Divulgação)

Fora dos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes, Kylian Mbappé ainda se recupera de uma gastroenterite que o levou ao hospital. Nesta segunda-feira (23), o atacante já apareceu no centro de treinamento e fez atividades leves na academia.

Apesar da melhora, ainda não está certo que ele jogará na última partida da fase de grupos, contra o RB Salzburg. Segundo Xabi Alonso, o francês evolui dia após dia.

“Mbappé está melhorando aos poucos. Vamos seguir acompanhando”, disse o treinador.

A imprensa espanhola afirma que o técnico não pretende forçar o retorno do camisa 7 e deve escalar novamente o jovem Gonzalo García como titular no ataque. Caso esteja em condições, Mbappé deve começar no banco, pensando na fase eliminatória.

A partida contra os austríacos acontece na próxima quinta-feira. Até lá, o atacante terá mais alguns dias para se recuperar totalmente e tentar voltar aos treinos com o grupo.

Para avançar às oitavas de final, o Real Madrid precisa de um empate. Se vencer, garante a liderança do grupo.

