Quarto invadido em hotel onde o Fluminense está hospedado foi de Ignácio

Na madrugada desta segunda-feira (23), um homem em situação de rua acessou o hotel Marriott, em Columbia, na Carolina do Sul, onde a delegação do Fluminense está hospedada para a disputa do Mundial de Clubes, e dormiu no quarto de um dos atletas. Na da tarde desta segunda, os jornalistas Victor Lessa e Raffael Siqueira, do Jornada 1902, informaram que o jogador foi o zagueiro Ignácio.

Tudo começou quando Ignácio notou que não conseguia acessar sua acomodação, mesmo com o cartão de entrada em mãos. Ao se dar conta da falha, acionou a comissão técnica e a equipe de segurança do hotel — que decidiu intervir. Funcionários destrancaram a porta e se depararam com o homem deitado na cama, dormindo tranquilamente.

Apesar do susto, o homem não causou danos materiais nem apresentou comportamento agressivo. O ambiente permanecia intacto, sem qualquer sinal de bagunça. A polícia local, entretanto, abriu uma investigação para apurar como o homem conseguiu ultrapassar as barreiras de segurança até alcançar um dos quartos reservados à delegação.

Hotel reforça segurança em hotel do Fluminense

A administração do Marriott reconsiderou algumas práticas e adotou medidas adicionais para evitar novas violações. Intensificou-se, por exemplo, o controle de acesso e a vigilância nos corredores, que agora contam com reforço operacional.

A delegação tricolor permanece hospedada em Columbia, onde realiza treinamentos no Eugene Stone Stadium, na Universidade da Carolina do Sul. A cidade serve como base fixa do clube durante sua participação na competição intercontinental.

