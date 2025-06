Theo Hernández aceita proposta e fica perto de acerto com o Al-Hilal

Theo Hernández tem contrato com o Milan até 2026 - (crédito: Foto: Simone Arveda/Getty Images)

Theo Hernández, lateral francês do Milan desde a temporada 2019/2020, está perto de trocar o futebol italiano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. A negociação avançou após o jogador aceitar, no domingo, a proposta feita pelo clube saudita, atual campeão da temporada 2023/24. A preferência pessoal do presidente Fahad bin Nafel por Theo foi decisiva para a possível contratação.

Theo Hernández tem contrato com o Milan até 2026. Segundo a imprensa europeia, os dois clubes já haviam chegado a um acordo verbal há algumas semanas, inicialmente por 30 milhões de euros.

Com a saída do Atlético de Madrid da disputa, o valor final pode cair para 25 milhões de euros, facilitando a conclusão do negócio.



