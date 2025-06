Sem brilho, PSG vence o Seattle e avança às oitavas do Mundial de Clubes

O PSG jogou para o gasto e conseguiu vencer o Seattle Sounders (EUA) por 2 a 0, nesta segunda-feira (23/6), pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Dessa forma, a equipe avança às oitavas de final na liderança do Grupo B, aproveitando a derrota parcial do Botafogo para o Atlético de Madrid. Kvaratskhelia e Hakimi fizeram os gols dos parisienses na casa do time da MLS, no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Primeiro tempo

Com muito calor em Seattle, o time da casa se sentiu confortável nos primeiros minutos, possuindo mais a bola e rondando a área francesa. Doué tentou assustar pelo PSG, mas parou em Frei. Falando em goleiro, Donnarumma deu um baita susto na torcida do PSG. Afinal, ele tentou driblar o atacante e perdeu a bola. Ferreira, com o gol aberto, soltou uma bomba sem a menor mira, desperdiçando a melhor chance do jogo.

O gol, não à toa, saiu de um lance com sorte do Paris. Após escanteio, a bola ficou viva na meia-lua e Vitinha chegou chutando de primeira. Ele errou o alvo, mas o desvio em Kvaratskhelia mandou a pelota para o fundo da rede, aos 34′. A Fifa confirmou o gol para o georgiano.

LEIA MAIS: Edições do Mundial de Clubes: quais deles a Fifa chancela?

Segundo tempo

Já eliminado, o Seattle tinha momentos interessantes de troca de passes também na metade final do duelo. No entanto, a falta de qualidade era escancarada na hora da finalização das jogadas. Uma das chegadas, aliás, gerou contra-ataque do PSG, que tirou proveito. Barcola, que entrara três minutos antes, disparou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Hakimi, absolutamente livre, teve tempo para escolher onde chutar e anotar 2 a 0, aos 21′.

Com o placar já praticamente garantido, o PSG levou o resto do jogo em banho-maria, evitando entradas mais duras para não pendurar seus jogadores. Luis Enrique também deu minutos a Mbaye e Gonçalo Ramos. Zaïre-Emery quase fez o terceiro, com Nouhou se jogando para tirar a bola de cima da linha. Nada disso impediu a torcida do Seattle fazer a festa em apoio ao seu time. O PSG, por sua vez, avança, mas com ressalvas.

Próximos passos

Com o fim da fase de grupos para os times do Grupo B, o PSG terminou sua campanha na liderança, com seis pontos. O time ficou num tríplice empate com Atlético de Madrid e Botafogo. Neste caso, o saldo de gols levado em consideração é apenas nos jogos entre as equipes citadas. Assim, por ter saldo +3 nesta situação, fica em primeiro. O Botafogo ficou com saldo zerado, enquanto o Atleti – eliminado – terminou com -3.

Dessa forma, fica do lado direito do chaveamento do mata-mata, enfrentando quem terminar na segunda posição do Grupo A nas oitavas de final. O jogo, que será no domingo (29/6), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz, em Atlanta, pode ser contra o Palmeiras, atual líder da citada chave. Porto (POR) e Inter Miami (EUA) ainda podem ser o adversário em questão, aliás.

Tal definição sairá ainda nesta segunda, quando acontecem os dois jogos do Grupo A – ambos às 22h. Nas quartas de final, quem avançar pega o vencedor do confronto entre o 1º do Grupo D (Flamengo) contra o 1º do Grupo C (Bayern ou Benfica).

O Seattle Sounders, que estava virtualmente eliminado, confirma, assim, a saída da competição como quarto colocado, sem nenhum ponto conquistado. Os donos da casa já se voltam para a Major League Soccer, já que enfrenta o Austin FC, no domingo (28/6), pela 19ª rodada do torneio.

SEATTLE SOUNDERS 0 x 2 PSG

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B– 3ª rodada

Data-Hora: 23/6/2025, segunda-feira, 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Público presente: .

Gols: Kvaratskhelia, 34’/1ºT (0-1); Hakimi, 21’/2ºT (0-2);

SEATTLE: Frei (Dada, 13’/2ºT); Alexander Roldan, Bell (Minoungou, 27’/2ºT), Ragen e Nouhou; Cristian Roldan, Vargas (Morris, 43’/2ºT), Kent (Kossa-Rienzi, 12’/2ºT), Rusnak (Levya, 27’/2ºT) e Rothrock; Ferreira (Musovski, 12’/2ºT). Técnico: Brian Schmetzer.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruíz e João Neves (Zaïre-Emery, 19’/2ºT); Doué (Mbaye, 38’/2ºT), Mayulu (Gonçalo Ramos, 32’/2ºT) e Kvaratskhelia (Barcola, 19’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHL) e Jose Retamal (CHL)

VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NEZ)

Cartões Amarelos: (SEA); João Neves (PSG)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.