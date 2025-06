Apresentador ofende Memphis Depay após ser citado em nova música

Os diversos desentendimentos entre o atacante do Corinthians Memphis Depay e o apresentador Neto continuam. Em música chamada “São Paulo Freestyle”, que o jogador holandês lançou, no último sábado (21), cita diretamente o nome do ex-jogador. Na letra, o atual camisa 10 do Timão reclama das atitudes do comunicador: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas.”

A reação do profissional de comunicação veio durante a edição, desta segunda-feira (23), do programa “Os Donos da Bola”, de São Paulo. Neto aproveitou o ataque de Memphis Depay para ofendê-lo e promover fortes críticas ao holandês.

“Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que todas as vezes que eu falo dele, continuo pagando minhas contas. Não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de seis milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você”, condenou o apresentador.

“Você está jogando em um clube que eu sou ídolo. Tu não é ídolo, eu sou. Também não fez nenhum gol em clássico, foi medonho na Libertadores. Quem é você perto de mim no Corinthians?! São pouquíssimos os jogadores de futebol que eu suporto hoje em dia, de tanto que vocês são mesquinhos e individualistas”, complementou a sua crítica.

Antes da paralisação na temporada, Memphis Depay ganhou descanso mais longo

Vale relembrar que devido ao desgaste pelas partidas pela seleção holandesa durante compromissos pelas Eliminatórias para a Copa, Memphis Depay foi liberado de forma antecipada pelo Corinthians.

Assim, o atacante ganhou alguns dias a mais de descanso e não atuou no empate com o Grêmio. No período com a Holanda, o atacante foi protagonista ao ter sido autor de três gols, dois deles sobre Malta e um sobre a Finlândia. Portanto, com esse período maior de descanso, a expectativa é de que se reapresente nas melhores condições físicas para o retorno da temporada.

Neto chama Memphis Depay de “otário” após ser citado pelo jogador em sua nova música. pic.twitter.com/yfBvw0pA2X — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) June 23, 2025

