Alex Telles, após classificação do Botafogo: ‘Para quem ia conhecer Mickey, nada mal passar no grupo da morte’

De forma heróica, o Botafogo se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), o Alvinegro perdeu para o Atlético de Madrid, mas mesmo assim assegurou a vaga para próxima fase da competição. Após a partida, o lateral-esquerdo Alex Telles aproveitou para alfinetar os críticos que não acreditavam no Glorioso.

“É muita coisa para falar, mas às vezes a gente tem que só baixar a cabeça e trabalhar. Muita gente não confiava no Botafogo. Para quem ia conhecer o Mickey, eu acho que nada mal passar num grupo da morte como esse. E eu disse desde o início que o grupo era muito forte porque tinha Botafogo. Provamos isso. E exaltar essa torcida maravilhosa que compareceu. Parece que nós estávamos jogando em casa. Essa torcida nos apoiou tanto que a gente se sentiu em casa. E esse grupo é maravilhoso, esse grupo merece tudo o que está conquistando”, disse Alex Telles.

O Botafogo terminou a primeira fase em segundo no Grupo B. A equipe ficou com os mesmos seis pontos de PSG e Atlético de Madri, mas teve saldo menor que o PSG e maior que o Atlético nos confrontos diretos entre eles. O time carioca pode pegar o Palmeiras. Para isso, basta que o Alviverde não perca para o Inter Miami mais tarde.

Por fim, o Alvinegro jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.