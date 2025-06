Luis Enrique elogia Seattle após vitória do PSG: ‘Dificultaram’

Técnico Luis Enrique, do PSG, elogia partida do Seattle Sounders - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)

O técnico do PSG, Luis Enrique, falou após a vitória de seu time sobre o Seattle Sounders (EUA), nesta segunda-feira (23/6), no Lumen Field. Quem esperava uma partida fácil ou até mesmo uma goleada, se surpreendeu. Afinal, a equipe estadunidense atrapalhou a vida do Paris, que venceu pelo “humilde” placar de 2 a 0.

Dessa forma, o comandante salientou a bela atuação do time adversário. O espanhol falou da dificuldade encontrada pelo PSG no encontro em Seattle, casa dos rivais desta segunda.

LEIA MAIS: Messi x Messinho? Inter Miami x Palmeiras marca duelo de gerações no Mundial

“É a Copa do Mundo de Clubes. Eles competiram muito bem, jogaram ótimo futebol e dificultaram par a gente. Nós treinamos para competir no nível mais alto em todos os jogos. E eu penso que conseguimos vencer, mas foi difícil. Foi próximo, eles pressionaram bastante. Eles jogaram em alto nível com a bola e tiveram um bom futebol”, disse ao DAZN na saída do campo.

O resultado, aliás, classificou o PSG para as oitavas de final do Mundial. Com seis pontos, a equipe parisiense aproveitou a derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid (ESP), avançando como líder do Grupo B no saldo de gols. Agora, espera seu adversário nas oitavas, que pode ser qualquer um dos quatro times do Grupo A, totalmente indefinido. Tal chave se encerra ainda nesta segunda, com os dois jogos: Porto (POR) x Al Ahly (EGI), e Inter Miami (EUA) x Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.