Marlon Freitas destaca classificação do Botafogo e cita discurso inflamado

Marlon Freitas comemora classificação do Botafogo às oitavas do Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Mesmo com derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo superou o grupo da morte e avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o duelo desta segunda-feira (23), pela terceira rodada do grupo B, o volante Marlon Freitas frisou a importância da classificação do clube na competição e também pontuou a motivação dentro de campo.

“De orgulho, de gratidão, era o nosso objetivo, sabíamos da dificuldade, um grupo muito forte, mas assim, nós fizemos, no meu ver, dois grandes jogos e metade de um. Contra o PSG mudamos um pouco a característica, mas fizemos um grande jogo hoje. Tivemos algumas oportunidades, mas enfim, acabamos tomando um gol no final. Mas o objetivo foi alcançado. O objetivo foi traçado, a gente alcançou, que era a classificação. Não temos nenhum motivo para estar triste, chateado, claro. A gente precisa corrigir, mas agora é comemorar. É muito importante para o clube, para marca do clube”, destacou Marlon Freitas.

Aliás, o Botafogo divulgou os bastidores da vitória sobre o PSG. Nele, Marlon Freitas inflamou o vestiário, o que viralizou nas redes sociais. Ele destacou a motivação para o Mundial de Clubes.

“Eu sempre falo que a motivação vem de dentro. Não tem como não estar motivado disputando uma competição como essa. Defendendo a camisa do Botafogo e conquistando o nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo que era a classificação. Então assim, feliz demais, vamos comemorar, a gente merece”, acrescentou o jogador.

Próximo adversário

O Botafogo terminou a primeira fase em segundo no Grupo B. A equipe ficou com os mesmos seis pontos de PSG e Atlético de Madri, mas teve saldo menor que o PSG e maior que o Atlético nos confrontos diretos entre eles. O time carioca pode pegar o Palmeiras. Para isso, basta que o Alviverde não perca para o Inter Miami mais tarde.

Por fim, o Alvinegro jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.