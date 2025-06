Faro artilheiro: 44 atletas podem ter gol na Copa do Mundo de clubes e seleções

Thomas Muller foi o primeiro atleta a fazer um gol no novo formato do mundial de clubes e na Copa do Mundo de seleções - (crédito: Getty Images via AFP)

Há pouco menos de um século, em 1930, o francês Lucien Laurent entrou para a história ao ser o primeiro a balançar as redes em uma Copa do Mundo de seleções, na vitória da França por 4 x 1 sobre o México. Em 15 de junho de 2025, foi vez do conterrâneo Kingsley Coman alcançar um feito semelhante, ao fazer o gol inaugural da Copa do Mundo de Clubes, quando abriu o caminho da goleada de 10 x 0 do Bayern de Munique em cima do Auckland City. Quase 100 anos separam o início das histórias dos dois mundiais, mas um grupo seleto com 44 atletas pode ter a honra de deixar a marca em ambos.

O primeiro jogador a fazer um gol em uma das 22 edições da Copa do Mundo de Seleções e repetir a dose no novo modelo do torneio de clubes foi o alemão Thomas Muller. Dono de 10 bolas na rede no campeonato entre países, incluindo um como carrasco do Brasil no título da Alemanha em 2014, o meia-atacante fez o quinto e o décimo do Bayern no atropelo contra a equipe neozelandesa pelo grupo C.

Muller logo teve companhia hermana na lista. Peças fundamentais na conquista da Argentina em 2022, Enzo Fernández balançou as redes pelo Chelsea contra o Los Angeles FC, assim como Di María a favor do Benfica contra Boca Juniors e Auckland City. O ponta-direita do time português ainda ostenta ter feito o dele na Copa do Mundo de 2018 e 2014, mas passou em branco na de 2010.

O grupo aumentou com a entrada de Giorgian De Arrascaeta. O craque do Flamengo fez o primeiro gol na vitória por 2 x 0 contra o Espérance, complementando com os dois feitos pelo Uruguai contra Gana no mundial da Rússia. Depois, outro camisa 10 a entrar no hall foi Lionel Messi, quarto maior artilheiro na Copa do Mundo, com direito a golaço de falta pelo Inter Miami contra o Porto.

Depois vieram mais estrelas, como os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham, de Bayern de Munique e Real Madrid, respectivamente, e Antoine Griezmann, campeão do mundo com a França em 2018 e que balançou as redes do Botafogo. Phil Foden (Inglaterra/Manchester City). Randal Kolo Muani (França/Juventus), Dusan Vlahovic (Sérvia/Juventus) e Ilkay Gundogan (Alemanha/Manchester City) também repetiram o feito.

A Copa do Mundo de Clubes soma um total de 44 atletas que podem balançar as redes em ambos os torneios e a lista é, no mínimo, curiosa. Alguns astros são nomes óbvios, caso de Kyllian Mbappé, artilheiro do último mundial de seleções. O francês ficou de fora dos dois jogos do Real Madrid se recuperando de um quadro de gastroenterite e ainda não conseguiu entrar em campo.

Os únicos brasileiros que podem alcançar o feito são Vinícius Júnior, também do clube merengue, e Thiago Silva, do Fluminense. O atacante marcou contra a Coreia do Sul em 2022, já o zagueiro fez em cima da Sérvia em 2018 e da Colômbia em 2014. Outras estrelas como Luis Suárez (Inter Miami/Uruguai), Luka Modric (Real Madrid/Croácia) e Edinson Cavani (Boca Juniors/Uruguai) também podem ter gols em ambas as competições.

No entanto, ainda sobra espaço para nomes menos conhecidos. O torcedor talvez se lembre do gol de Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, na vitória da Arábia Saudita por 2 x 1 contra a Argentina em 2022, ou de Achraf Dari, hoje no Al Ahly, que fez pelo Marrocos na derrota de 1 x 2 na disputa de terceiro lugar contra a Croácia na Copa do Catar.

Ainda assim, é preciso buscar mais fundo no baú da memória para se ter a lembrança de outros dois jogadores que podem balançar a rede nos dois mundiais. A partida entre Bélgica e Japão nas oitavas de final em 2018 ficou marcada pela virada dos belgas nos acréscimos, mas quem abriu o placar para os japoneses foi o meia Genki Haraguchi, hoje reserva no Urawa Red Diamonds, do grupo E da Copa de Clubes.

Menos pessoas devem recordar da goleada da Argentina sobre a Coreia do Sul por 4 x 1 na fase de grupos do mundial de 2010. Gonzalo Higuaín fez um hat-trick, mas antes o ponta-direita Lee Chung-yong fez o de honra dos coreanos. Atualmente reserva no Ulsan HD, rival do Fluminense no grupo F, o veterano de 36 anos também marcou na eliminação para o Uruguai nas oitavas de final da mesma edição.

Lista de jogadores que podem ter gol nos dois mundiais:

Thomas Müller (Bayern de Munique e Alemanha)

Enzo Fernández (Chelsea e Argentina)

Angel Di María (Benfica e Argentina)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo e Uruguai)

Phil Foden (Manchester City e Inglaterra)

Randal Kolo Muani (Juventus e França)

Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)

Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

Ilkay Gündogan (Manchester City e Alemanha)

Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Dusan Vlahovic (Juventus e Sérvia)

Kyllian Mbappé (Real Madrid e França)

Olivier Giroud (Los Angeles FC e França)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid e Argentina)

Gonçalo Ramos (PSG e Portugal)

Mehdi Taremi (Inter de Milão e Irã)

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal e Arábia Saudita)

Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal e Sérvia)

Vinicius Jr (Real Madrid e Brasil)

Timothy Weah (Juventus e Estados Unidos)

Piotr Zielinski (Inter de Milão e Polônia)

Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal e Sérvia)

Moisés Caicedo (Chelsea e Equador)

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal e Senegal)

Serge Gnabry (Bayern de Munique e Alemanha)

Denzel Dumfries (Inter de Milão e Holanda)

Manuel Akanji (Manchester City e Suíça)

Raphaël Guerreiro (Bayern de Munique e Portugal)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid e Argentina)

Aurelien Tchouaméni (Real Madrid e França)

Josko Gvardiol (Manchester City e Croácia)

Achraf Dari (Al Ahly e Marrocos)

Kim Young-Gwon (Ulsan e Coréia do Sul)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França)

Edinson Cavani (Boca Juniors e Uruguai)

Luka Modri (Real Madrid e Croácia)

John Stones (Manchester City e Inglaterra)

Luis Suárez (Inter Miami e Uruguai)

Marcos Rojo (Boca Juniors e Argentina)

Thiago Silva (Fluminense e Brasil)

Benjamin Pavard (Inter de Milão e França)

Genki Haraguchi (Urawa Red Diamonds e Japão)

José Giménez (Atlético de Madrid e Uruguai)

Lee Chung-yong (Ulsan e Coreia do Sul)