Crespo chega ao Brasil para comandar o São Paulo: ‘Feliz por voltar’

O técnico Hernán Crespo desembarcou nesta segunda-feira (23) no Brasil. Ele chega ao São Paulo para substituir Luis Zubeldía, que deixou o clube há oito dias. Dessa forma, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o treinador foi recebido por alguns torcedores, que tiraram fotos e deram boas-vindas ao argentino.

“Feliz por voltar, feliz por estar aqui. Feliz de continuar uma história que acabou cedo demais, temos ainda uma linda história. Muito, muito feliz. O mais importante é que cada um possa fazer seu trabalho tranquilo e será tudo mais fácil. Estou muito confiante”, disse o comandante, ao ‘ge’.

As negociações para o retorno de Crespo foram rápidas: apenas dois dias. Dessa maneira, o treinador explicou por que a volta teve rápido acerto.

“A vontade da diretoria do São Paulo ao me chamar (o que pesou para ser rápido). Eu estava vendo a possibilidade de ir para a Europa. Mas quando chamou o São Paulo, chamou”.

Crespo poderá ter a volta de alguns jogadores lesionados

Assim, a comissão técnica que trabalhará com Crespo já estava no Brasil e se juntará ao treinador nos próximos dias para iniciar o trabalho no CT da Barra Funda. Por sua vez, os jogadores se apresentam para os treinos na quinta-feira (26), após pausa durante o Mundial de Clubes.

A reestreia de Crespo pelo São Paulo será contra o Flamengo. O jogo, inicialmente marcado para o dia 12 de julho, teve a data adiada à espera da participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Caso a data seja mantida, o treinador terá 17 dias para tentar dar uma cara ao time e recuperar alguns lesionados.

Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha devem retornar aos treinos com bola já no início de trabalho. No entanto, Luiz Gustavo, Ruan e Calleri ainda devem demorar mais tempo.

