Barboza define ???misto de sentimentos??? após vaga do Botafogo

Alexander Barboza definiu como ficou o sentimento após a classificação do Botafogo para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O time carimbou a vaga, mas perdeu para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, pela terceira rodada do grupo B. O Glorioso, aliás, passou em segundo lugar.

“Difícil dizer o sentimento. Estou muito feliz pela classificação, esse grupo merece, confiava no seu trabalho. Para fora, surpreende a classificação, não para nós, porque acreditávamos. Um pouco chateado pelo resultado, sempre quero ganhar. É uma mistura de sentimentos”, admitiu Barboza, ao SporTV.

O defensor, no entanto, não tem dúvidas de que o Botafogo tem que celebrar. Além disso, não escolhe adversário para as oitavas.

“É comemorar, obviamente. O objetivo principal, independentemente de ganhar ou perder esse jogo, era classificar às oitavas. Todos os times são difíceis, em algum momentos teríamos que enfrentar. Quem quer ser campeão tem que estar disposto a enfrentar qualquer outro”, declarou.

À espera do adversário

O Botafogo terminou a primeira fase em segundo no Grupo B. A equipe ficou com os mesmos seis pontos de PSG e Atlético de Madri, mas teve saldo menor que o PSG e maior que o Atlético nos confrontos diretos entre eles. O time carioca pode pegar o Palmeiras. Para isso, basta que o Alviverde não perca para o Inter Miami mais tarde.

Por fim, o Alvinegro jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h.

