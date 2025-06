??nibus do Wydad se envolve em acidente em Washington

O ônibus do Wydad Casablanca, do Marrocos, se envolveu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (23), em Washington, durante a disputa do Mundial de Clubes. Quatro membros da delegação estavam no veículo, incluindo o técnico Mohamed Amine Benhachem, mas ninguém se feriu gravemente.

“Felizmente, não houve feridos graves. Todos os envolvidos estão bem e recebendo os cuidados médicos necessários”, informou o clube em nota oficial.

Além do treinador, estavam no ônibus o médico da equipe, Dr. Abderrazak Hifti, o coordenador esportivo Youssef Dabbagh e o gerente técnico Ali. O Wydad reforçou que todos passam bem.

O clube agradeceu pela resposta rápida dos serviços de emergência, elogiando o atendimento médico prestado e o apoio recebido por representantes da Fifa, que estiveram no local do acidente.

Apesar de todos estarem estáveis, exames de precaução foram realizados para garantir que não haja complicações ao longo do dia.

O Wydad faz parte do Grupo G do Mundial de Clubes, mas já está eliminado após perder para o Manchester City e a Juventus. A equipe ainda entra em campo na próxima quinta-feira, contra o Al-Ain, pela última rodada da fase de grupos.

