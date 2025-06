Atacante brasileiro do Espérance projeta duelo com o Chelsea no Mundial: ‘São 11 contra 11’

Jogador completa 50 jogos com a camisa do time africano - (crédito: Foto: Andy Lyons / FIFA)

O atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, do Espérance, projetou com confiança o confronto decisivo contra o Chelsea nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos. Após a vitória sobre o Los Angeles FC, o time tunisiano segue vivo no Grupo D do Mundial de Clubes com três pontos somados.

Ciente do favoritismo do adversário, Rodrigo destacou que surpresas têm ocorrido no torneio e que a equipe pode repetir esse roteiro:

“Sabemos da grandeza do Chelsea e que, naturalmente, o favoritismo é deles. Mas dentro de campo são onze contra onze. Esse Mundial tem provado que não existe jogo ganho, com resultados surpreendentes acontecendo”, afirmou o brasileiro.

Desde sua chegada ao Espérance em 2023, Rodrigo se consolidou como peça-chave da equipe. Ao todo, foram marcados 16 gols, além de três assistências e quatro títulos conquistados. Na temporada 2024/25, o atacante participou da dobradinha nacional com as conquistas da liga e da copa.

Por fim, a partida contra o Chelsea será especial para Rodrigo Rodrigues, que completou 50 jogos pelo clube na vitória sobre o Los Angeles:

“Estar no Mundial e completar 50 jogos pelo Espérance é algo muito especial. Fico feliz por alcançar essa marca, ainda mais em uma competição que reúne os melhores clubes e jogadores do mundo.”

