Seleção Feminina inicia preparação na França para amistoso em Grenoble

A Seleção Brasileira começou os preparativos na França para o amistoso contra o time local, marcado para sexta-feira (27), às 16h30 (horário de Brasília), no Stade des Alpes, em Grenoble. O técnico Arthur Elias comandou um treino focado em estratégias ofensivas, com ênfase na saída rápida do tiro de meta e atividades em espaço reduzido, buscando ajustar o time para o confronto.

Por enquanto, o grupo não está completo. Das jogadoras que atuaram na última rodada do Campeonato Paulista, só Fátima Dutra conseguiu estar presente no treino desta segunda-feira. Fê Palermo e Amanda Gutierres chegaram durante a noite, enquanto Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza só se juntarão ao time na tarde de terça.

Depois da atividade, a lateral Antônia falou à CBF TV sobre a emoção de vestir novamente a camisa da Seleção.

“Voltar à Seleção é motivo de muito orgulho para mim. Sempre quis estar aqui e poder vestir essa camisa é um sonho realizado. Depois de ter ficado de fora dos últimos amistosos contra o Japão, essa convocação me enche de felicidade,” contou.

Clássico contra a França

Para Antônia, o amistoso contra a França tem um gostinho especial. Ela foi prata nos Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil venceu a França por 1 a 0, uma vitória histórica que garantiu a vaga nas semifinais.

“Será um duelo difícil, como todos contra a França. Elas estão numa boa fase, com sete jogos sem derrota. Esperamos um jogo acirrado, cheio de rivalidade, mas queremos sair com a vitória mais uma vez,” comentou a jogadora.

Além do desafio na França, Antônia tem foco total na Copa América. Campeã em 2022, ela revelou que se dedicou muito para chegar bem preparada a esta Data FIFA.

“Terminei a temporada em ótima forma e, mesmo na pausa, mantive os treinos e o contato com os preparadores físicos para estar pronta. Mas, estou confiante para a Copa América e espero ajudar a Seleção a conquistar mais um título,” concluiu.

