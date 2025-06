Gundogan descarta saída e quer seguir no Manchester City

Gundogan em ação com a camisa do City - (crédito: Foto: Divulgação)

Com o nome ligado a uma possível ida para o Galatasaray, Ilkay Gundogan tratou de encerrar os boatos. Mesmo em fim de contrato, o meio-campista deixou claro que sua intenção é seguir no Manchester City, com quem tem vínculo até junho de 2026.

“Ainda tenho mais um ano de contrato e estou muito bem aqui. Todo mundo sabe disso. Estou focado no torneio e curtindo meu futebol”, afirmou o jogador, logo após a goleada por 6 a 0 sobre o Al Ain, pelo Mundial de Clubes. A declaração praticamente descarta uma ida à Turquia.

“Acho que ainda tenho alguns bons anos pela frente em alto nível. Cuido bem do meu corpo, e isso fez a diferença na última temporada, quando consegui jogar todos os jogos. Me sinto bem, quero continuar competindo no mais alto nível por bastante tempo”, completou.

Na temporada 2024/25, Gundogan entrou em campo 52 vezes, com cinco gols marcados e sete assistências.

Apesar do placar elástico, o camisa 8 demonstrou certa frustração, já que o time precisava de mais um gol para garantir a liderança do grupo. Agora, o City terá que vencer a Juventus na próxima rodada. Um empate não basta. Caso contrário, o adversário nas oitavas pode ser o Real Madrid.

“No intervalo, combinamos que iríamos buscar o sétimo gol. Mas começamos o segundo tempo devagar, sem ritmo. Isso acabou nos prejudicando. Nem sempre dá para explicar. Pelo que fizemos na primeira parte, era um jogo para ter matado mais cedo”, lamentou.

