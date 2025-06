Filipe Luís faz mistério, mas admite mudanças contra Los Angeles

Filipe Luís fará mudanças no Flamengo no último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução / Flamengo TV)

Já garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes como cabeça de chave, o Flamengo terá mudanças na última partida. Afinal, o técnico Filipe Luís pretende ter força máxima no mata-mata e, para isso, não vai correr risco de perder alguém por suspensão ou desgaste físico. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), o treinador admitiu que vai poupar alguns jogadores, mas não revelou nomes e fez mistério sobre a escalação.

“Vamos esperar amanhã para saber quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar. Estamos focados em vencer o jogo, pois essa é a nossa responsabilidade. Os jogadores vão dar a vida, não apenas representam a torcida, mas competem entre eles também (…) Temos uma base, mas gosto da concorrência interna. Quem relaxar, perde a vaga. O nível é muito alto. Em alguns momentos, pelo plano de jogo, eu consigo abrir mão de alguma peça, pois creio que pode dar certo e esse ano tenho um grupo versátil”, disse.

O Flamengo lidera o Grupo D com seis pontos e já está classificado como líder. Após dois jogos na Filadélfia, o Rubro-Negro jogará em Orlando, outro local que conta com alto número de brasileiros nos Estados Unidos. Dessa forma, terá novamente o apoio em massa da torcida. O treinador não esconde a alegria de representar o clube do coração desde a infância na principal competição de clubes do mundo.

“Para mim é um privilégio estar aqui representando o clube que torço desde pequeno. É uma experiência incrível, com partidas diferentes, que não estamos acostumados a ver, além de rivais potentes e perigosos. Está sendo uma experiência maravilhosa. A organização está perfeita e espero que mais clubes possam ter o mesmo privilégio de jogar uma competição desse nível”, afirmou.

Filipe Luís deve poupar pendurados e desgastados

Após o jogo contra o Chelsea, a comissão técnica de Filipe Luís avaliou a situação dos jogadores e os riscos para o jogo contra o Los Angeles. Afinal, nomes como Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata estão pendurados — no Mundial, assim como na Copa do Mundo, dois cartões geram suspensão automática. Assim, nomes como Allan, Michael, Cebolinha e Pedro podem ganhar uma oportunidade.

Além disso, outros jogadores apresentaram desgastes, como Léo Pereira, Ayrton Lucas e Jorginho, nomes que mais correram até aqui na competição. Dessa forma, poderão ser poupados. Por outro lado, o meia De La Cruz, que voltou a alegar dores no joelho, será desfalque. Os exames, no entanto, não apontaram lesão.

O Flamengo enfrenta o Los Angeles, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando, na Flórida, pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.