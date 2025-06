Santos avalia contratação de Romarinho para reforçar ataque

Jogador fez história no rival do Alvinegro Praiano - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

O Santos está com as turbinas ligadas para avançar no mercado da bola com nomes impactantes. E pra começar, a diretoria do Alvinegro Praiano está avaliando uma possível contratação do atacante Romarinho, de 34 anos. O jogador se encontra sem clube após o encerramento do vínculo com o Al Rayyan, do Catar, e seu nome foi aprovado pelo técnico Cléber Xavier, que o conhece dos tempos de Corinthians.

O clube paulista definiu como prioridade a chegada de ao menos dois atacantes nesta janela de transferências que vai iniciar no dia 10 de julho. Por isso, o departamento de futebol está monitorando atletas com perfil de titularidade imediata, isto é, quem vai chegar e jogar. As informações são do site Diário do Peixe.

Romarinho não atua no futebol brasileiro desde 2014, ano em que deixou o Corinthians rumo ao Catar. No clube paulista, marcou gols decisivos, incluindo o empate contra o Boca Juniors na final da Copa Libertadores de 2012.

Após deixar o país, acumulou experiências no Oriente Médio, com 394 partidas, 201 gols e 57 assistências em dez temporadas. Apesar de uma recente suspensão evitada por doping, manteve números expressivos nas suas experiências fora do Brasil. Por fim, o Santos avalia avançar nas tratativas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.