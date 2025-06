Flamengo encaminha renovação com Varela

O Flamengo encaminhou a renovação com Varela. Após semanas de conversas, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o lateral-direito para estender o contrato até o final de 2027, segundo o jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, o clube se “protege” na posição, já que aguarda propostas para negociar Wesley.

A renovação foi um pedido do técnico Filipe Luís. Afinal, uma das determinações do treinador é contar com pelo menos dois jogadores de alto nível por posição para estimular a disputa interna. Assim, o Flamengo não perde tecnicamente e o comandante fica com um elenco versátil à disposição.

Contratado em julho de 2022, o jogador chegou por empréstimo junto ao Dínamo Moscou, da Rússia, e depois foi comprado em definitivo. Dessa forma, o lateral-direito uruguaio vestiu o Manto Sagrado em 97 oportunidades, incluindo duas partidas do Mundial de Clubes, fez três gols e três assistências.

Varela celebra boa fase

Varela vive boa fase na temporada. O jogador, de 32 anos, soma 24 jogos na temporada, sendo 15 como titular. Contudo, ele foi escolhido para ser titular na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes e também atuou em oito minutos na vitória sobre o Chelsea, da Inglaterra, que garantiu o time nas oitavas de final.

“Estou vivendo uma fase boa. Jogar no Flamengo é difícil, mas estrando e conhecendo mais o que é o Flamengo, acaba encaixando com o time e meus companheiros. O treinador (Filipe Luís) também me dá muita confiança”, disse o lateral.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), contra o Los Angeles FC, em Orlando, pela 3ª rodada da fase de grupos. Já classificado às oitavas como cabeça de chave, o Rubro-Negro apenas cumpre tabela. Contudo, o lateral reforçou o pedido de atenção para manter o 100% de aproveitamento.

“Temos uma certa facilidade para o próximo jogo pois estamos classificados, mas estaremos atentos. Vamos buscar a vitória. Estamos muito tranquilos e confiantes no nosso trabalho. Mesmo eliminados, eles querem sair do Mundial com vitória”, completou.

