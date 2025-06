Memphis e Neto seguem troca de farpas pelas redes sociais

As cutucadas entre Memphis Depay e Neto seguiram após o apresentador criticar o holandês em seu programa. No Instagram, o jogador postou uma foto do ídolo corintiano com uma camisa sua e colocou um nariz de palhaço. O atacante também escreveu: “meu jogador favorito”, como legenda.

Neto respondeu na mesma moeda. O ex-jogador postou um story com uma foto de Memphis com uma foto sua, o nariz de palhaço e a mesma frase. Além disso, ambos colocaram um coração junto à mensagem na rede social.

A discussão começou por conta da música chamada “São Paulo Freestyle”, que o jogador holandês lançou, no último sábado (21), que cita diretamente o nome do ex-jogador. Na letra, o atual camisa 10 do Timão reclama das atitudes do comunicador: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas”.

Na edição desta segunda-feira (23) dos Donos da Bola, Neto respondeu: “Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que todas as vezes que eu falo dele, continuo pagando minhas contas. Não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de seis milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você”, condenou o apresentador.

