Filipe Luís destaca polivalência de Plata no Flamengo

Plata foi um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Gonzalo Plata brilhou na vitória do Flamengo sobre o Chelsea, da Inglaterra, e ganhou ainda mais moral com o técnico Filipe Luís. Afinal, o jogador equatoriano deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o clube inglês, que garantiu o Rubro-Negro nas oitavas de final como cabeça de chave. Assim, o treinador destacou a polivalência do atacante.

“Plata é um jogador importantíssimo para nós. Ele é tão bom que pode jogar em todas as posições do ataque. Estamos contentes com o seu rendimento. Acredito que a sua melhor posição seria por dentro, onde se sente mais confortável como meia-ponta interior que joga entre linhas. Mas ele tem condições de fazer todas as funções ofensivas”, disse.

O atacante equatoriano jogou os 90 minutos na vitória contra o Chelsea e deu assistências para Bruno Henrique e Wallace Yan. Contratado em agosto do ano passado, Plata soma quatro gols e seis assistências em 36 jogos disputados com o Manto Sagrado.

O Flamengo enfrenta o Los Angeles, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando, na Flórida, pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro é o líder do Grupo D e já está classificado para as oitavas de final como cabeça de chave.

