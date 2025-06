Porto e Al Ahly empatam em jogo eletrizante, mas dão adeus ao Mundial

Em um jogo eletrizante, Al Ahly e Porto empataram nesta segunda-feira (23), em Nova Jersey, e se despediram do Mundial de Clubes. O time egípcio ficou na frente do placar em quatro oportunidades, mas perdeu muitos gols e cedeu o empate. Abou Ali fez três gols, enquanto Romdhane completou o placar para a equipe africana, enquanto Samu e os brasileiros Pepê e William Gomes marcaram para os portugueses.

Com o resultado, Porto e Al Ahly foram eliminados na fase de grupos do Mundial de Clubes, com dois pontos cada. O time português ficou em terceiro, enquanto os egípcios amargaram a lanterna no critério de desempate. Já o Palmeiras terminou na liderança do Grupo A com cinco pontos, empatado com o Inter Miami. Na próxima fase, o Alviverde enfrenta o Botafogo, enquanto os americanos pegam o PSG.

Abou Ali coloca Al Ahly em vantagem

O jogo foi animado em Nova Jersey. O Al Ahly começou controlando as ações e incomodando o Porto. Assim, saiu na frente do placar aos 14 minutos, com gol do artilheiro Abou Ali após receber bom passe de Fathy. Contudo, o gol do time egípcio acordou os portugueses, que até então estavam bem calmos e crentes que venceriam a qualquer momento. Dessa forma, a reação aconteceu rapidamente, aos 22, com o talento do jovem Rodrigo Mora.

Após empatar o jogo, o Porto conseguiu equilibrar as ações. Assim, a partida ficou morna. Porém, o duelo voltou a ficar animado na reta final, com as duas equipes empilhando os chances. O Al Ahly, que teve um gol anulado de Abou Ali, voltou a ficar na frente do placar após o árbitro marcar pênalti de Fábio Vieira em Zizo. Assim, o camisa 9 assumiu a responsabilidade — diferentemente do que foi feito na estreia quando deu a bola para Trézéguet — e fez 2 a 1.

Al Ahly perde um caminhão de gols e cede empate ao Porto

Já a etapa final ficou marcada por um ritmo avassalador do início ao fim. O Porto voltou com mais dois atacantes, já que Samu e Gonçalo Ramos entraram. Dessa forma, os portugueses empurraram os egípcios contra a própria defesa e empataram aos quatro minutos, com gol do brasileiro William Gomes, ex-São Paulo. A alegria, no entanto, não durou muito. Afinal, Abou Ali completou seu hat-trick com gol de cabeça, no minuto seguinte, para colocar o Al Ahly na frente pela terceira vez.

Contudo, o Porto não se abateu com a rápida reação do Al Ahly. Samu aproveitou cobrança de escanteio de Fábio Vieira, subiu sozinho e escorou para o fundo das redes. Pela terceira vez o jogo estava empatado. Contudo, o time português ainda precisava remar em busca de mais dois gols para garantir a classificação. Por outro lado, deixou muitos espaços na defesa, que foram bem aproveitados pelos egípcios. Assim, Romdhane aproveitou e fez belo gol para colocar o time africano na frente pela quarta vez.

Após sofrer o quarto gol, o Porto não teve mais pernas para reagir e sentiu o baque. Na metade final, o Al Ahly conseguiu neutralizar as ações dos portugueses, já cansados, e encontraram muitos espaços nos contra-ataques. Nos cinco minutos finais, Kamal perdeu gol sem goleiro, enquanto Kouka tirou tinta da trave, assim como Bencharki. Assim, prevaleceu a máxima do futebol: quem não faz, leva. Em uma escapada, os portugueses empataram com Pepê, mais um brasileiro, e fecharam o placar.

PORTO 4 x 4 AL AHLY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 2ª rodada

Data: 23/06/2025

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Gols: Abou Ali, 14’/1ºT (0-1); Rodrigo Mora, 22’/1ºT (1-1); Abou Ali, 46’/1ºT (1-2); William Gomes, 4’/2ºT (2-2); Abou Ali, 5’/2ºT (2-3); Samu, 7’/2ºT (3-3); Romdhane, 18’/2ºT (3-4); Pepê, 43’/2ºT (4-4)

PORTO: Cláudio Ramos; João Mário (Martim Fernandes, 16’/2ºT), Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Varela (Samu, 0’/2ºT), Eustáquio, Fábio Vieira (Gabri Veiga, 23’/2ºT) e Rodrigo Mora; William Gomes (Pepê, 23’/2ºT) e Namaso (Gonçalo Borges, 0’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi

AL AHLY: El Shenawy; Hany, Dari, Ramadan e Kouka; Fathy (Dieng, 34’/1ºT), Romdhane (Afsha, 42’/2ºT), Zizo e El Shahat (Kamal, 13’/2ºT); Trézéguet (Bencharki, 12’/2ºT) e Abou Ali (Gradisar, 12’/2ºT). Técnico: José Riveiro

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Hany, Ramadan, Dari, Bencharki (AHL)

