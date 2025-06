Maurício celebra gol salvador e explica atuação abaixo do nível do Palmeiras

O Palmeiras sofreu, mas conseguiu garantir a liderança no Grupo A. Mesmo com o baixo rendimento, o Verdão buscou o empate contra o Inter Miami e agora vai encarar o Botafogo nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O grande responsável pelo resultado foi Maurício. O meia-atacante veio do banco e marcou o gol que igualou o placar. O jogador lamentou que o Palmeiras teve que fazer um jogo de recuperação e descreveu a sensação de marcar em um grande torneio.

“É uma identidade que a gente sabe que a gente tem. Claro que a gente não quer provar ela a toda hora, a gente quer sempre estar na frente do placar, ter tranquilidade para fazer o jogo. Mas teve que ser assim, eu estou muito feliz, um sonho realizado de poder fazer um gol em uma grande competição, de ter ajudado a equipe”, afirmou, em entrevista ao SporTV.

O Verdão teve uma partida muito ruim, deixando o adversário trabalhar a bola e marcar dois gols para sair na frente. Para Maurício, o Palmeiras não conseguiu trabalhar bem a bola, deixando-a muito com o Inter, e também saiu atrás do placar por conta de uma desatenção.

“Eu acho que a gente não trabalhou a bola como deveria. Em uma desatenção nossa, acho que foi num escanteio a favor que a gente acabou vacilando. Uma pena também o Murilo, acho que conseguiria chegar para atrapalhar. Depois a gente ficou um pouco ansioso, deixou eles também muito com a posse de bola. Qualquer time que você deixar ficar com a posse fica complicado. Mas a gente conseguiu se acertar para o segundo tempo e sair com o empate”, ressaltou.

