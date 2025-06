Os cães ladram, mas a caravana não para!

O Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, algo que somente o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram ao longo da história. As duas taças já eram suficientes para o Glorioso deixar uma pulga atrás da olheira dos cartomantes de plantão. Mas a grande maioria de quem acompanha futebol, adepta dos massacrantes e repetidos clichês de sempre, preferiu encher a boca e cravar o óbvio. O Mais Tradicional não tinha a mínima chance de chegar às oitavas de final do Super Mundial de Clubes em um grupo com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, dois esquadrões da primeira prateleira do futebol europeu. Com o primeiro, então, nem teria jogo. Era o campeão da Copa da França, da Ligue 1 e da Champions League e equipe que havia marcado nove gols em dois jogos. Ainda havia um Seattle, que mandaria o encontro em casa. Ou seja, o Alvinegro iniciou o torneio como o único representante brasileiro já eliminado e como uma “pré-chacota” pelas goleadas que levaria de franceses e espanhóis. O time carioca, aliás, foi o único que pegou dois adversários do Velho Continente em sequência. Acontece que a Estrela Solitária desconhece o impossível e previsões apocalípticas.

Botafogo escala o Everest

Com este longo preâmbulo, já fica claro que o Botafogo não enfrentou o campeão da Copa Verde da Europa ou um time do Oriente Médio para aumentar o saldo de gols. Após protagonizar a vitória mais importante do século para o futebol brasileiro no 1 a 0 sobre o PSG, o Glorioso ainda tinha o Atlético de Madrid pela frente – a segunda montanha antes de alcançar o Everest. A vantagem era confortável. Lembrava a semifinal da Copa Libertadores, quando o Glorioso visitou o Peñarol com um 5 a 0 favorável. Assim como naquele outubro, em Montevidéu, o Alvinegro não viu a sua classificação ameaçada em Los Angeles. Com o regulamento sobre os braços, perdeu por 1 a 0, só no fim, ainda podendo levar outro gol. Deixar a liderança escapar, quase nos acréscimos, não diminui o tamanho desta nova façanha do Mais Tradicional, assim como ninguém lembra do 3 a 1 no Estádio Centenário. A Estrela Solitária reluz entre os 16 melhores participantes da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Perdedores justificam

O Atlético de Madrid precisava tirar três gols de diferença para avançar ao mata-mata final. Antes da partida desta segunda-feira (23), enumerou goleadas na temporada para levantar o ânimo da torcida: Girona, Valencia, Sparta Praga, Valladolid, Betis, Girona, Elche, Salzburg, Getafe… Adversários que não figurariam entre os dez primeiros colocados em um Brasileirão. O Colchonero tripudiou do Glorioso ao colocá-lo no mesmo tamanho destas equipes. Como não logrou êxito, passou a culpar a arbitragem pelo fracasso. O choro dos eliminados ao fim do prélio e a tentativa de mobilização são mais dois argumentos contra quem sustenta que os europeus estão pouco ligando para o Mundial dos Estados Unidos. Se assim fosse, nem levariam a força máxima para a América do Norte. A imprensa do 7 a 1 também guarda os seus subterfúgios. O perdedor, afinal, sempre justifica. Os cães ladram, mas a caravana não para.

Palmeiras x Botafogo é Absolute Cinema

O combinado de amigos do Messi por pouco não cruza com o Botafogo nas oitavas de final do Mundial. Mas o destino recolocou o Palmeiras no caminho do Mais Tradicional. Absolute Cinema! São cinco jogos sem perder para o Palestra. Mas este retrospecto não entrará em campo, no próximo sábado (28), na Filadélfia, neste embate da maior rivalidade interestadual do Brasil. Os maiores protagonistas do futebol nacional terão um novo tira-teima pela frente, com 50% para cada lado. Melhor assim. Grandes jogos formam equipes de grande caráter. O Glorioso sabe como jogar este tipo de clássico.

