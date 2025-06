Prestes a deixar o Palmeiras, Estêvão admite dificuldade em manter o foco

Estêvão vem realizando seus últimos jogos com a camisa do Palmeiras neste Mundial de Clubes. Já vendido ao Chelsea, o jogador vai se transferir para a Inglaterra ao final da competição, mas ainda tem jogos para fazer com a equipe brasileira. Porém, segundo o próprio atacante, está difícil manter o foco na reta final de sua passagem pelo Verdão.

“Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo”, disse Estêvão, após o empate com o Inter Miami.

Artilheiro da equipe em 2025 com 11 gols, empatado com Flaco López, e vice-líder em assistências com cinco, Estêvão foi vendido por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), incluindo valor fixo e bônus. O Palmeiras definiu com o Chelsea, porém, que ele só se apresentaria após o Mundial de Clubes. Segundo o jogador, a família vem sendo crucial para ele manter a cabeça no Verdão neste momento.

“Eles mantêm meus pés no chão, cobram o melhor aqui para focar, para a cabeça estar aqui. Às vezes é difícil, você se imagina na Europa, jogando com vários outros jogadores, com tudo que representa a Europa, um sonho meu. Mas estou tentando ao máximo focar a minha cabeça aqui, porque tenho muito para entregar no Palmeiras”, completou.

Últimos jogos de Estêvão

Agora, a reta final de Estêvão no Palmeiras vai depender da campanha da equipe no Mundial. O time volta a campo contra o Botafogo, às 13h (de Brasília), no sábado (28), pelas oitavas de final da competição.

