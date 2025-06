Paulinho revela dificuldade com condição física após empate do Palmeiras

O Palmeiras conquistou a sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes de uma forma mais eletrizante que o torcedor esperava. Na noite desta segunda-feira (23), o Verdão saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate contra o Inter Miami e garantir a liderança do Grupo A.

Paulinho, que entrou para marcar o primeiro gol alviverde, não escondeu a surpresa pelo desempenho na primeira etapa. O atacante apontou que o time estava confuso na marcação e não conseguiu exercer a sua pressão defensiva. Já para a segunda etapa, o jogador avalia que houve uma evolução para buscar o empate.

“Pegamos jogadores que são mundialmente conhecidos, Suárez, Jordi Alba, Messi nem se fala. Tivemos uma surpresa no primeiro tempo, onde a gente não ficou com a bola, o time deles ficou, justamente pelas características que tinham. A gente estava muito confuso na marcação, estava todo mundo muito atrasado para subir as linhas, para pressionar, não estávamos bem posicionados e sofremos com isso no primeiro tempo. No segundo tempo começou com mais intensidade, mais volume, mais tranquilidade quando estivesse com a bola. Fizemos as mudanças que tinham que ser feitas para a gente produzir, criar as oportunidades e fazer os gols”, pontuou em entrevista ao SporTV.

Controle de minutagem

Diferente das últimas partidas, Paulinho entrou no começo do segundo tempo e atuou por cerca de 40 minutos. Ainda com o controle de tempo por conta da recuperação de uma cirurgia, o atacante não esconde a dificuldade que é atuar, mas ressaltou que está sempre focado em ajudar o Palmeiras.

“Isso aí é com os médicos e com o Abel. É um pouco complicado, mas a gente tem que saber o momento certo de aumentar, de me botar na situação para entregar aquilo que eu posso. Está sendo um pouco difícil, mas estou disposto a ajudar o time. Seja de qualquer forma, sempre que o professor me bota eu foco que eu tenho que jogar para frente. Seja lá como for, eu tenho que entrar e produzir”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.