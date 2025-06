Murilo preocupa para sequência do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras ganhou uma grande dor de cabeça para a sequência do Mundial de Clubes. Afinal, o zagueiro Murilo deixou o duelo contra o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), pela última rodada da fase de grupos da competição, com dores na coxa esquerda. O defensor atuou por apenas 15 minutos.

Murilo deve ser avaliado nesta terça-feira (24) , em Greensboro, nos Estados Unidos, onde o Palmeiras está concentrado. Contudo, a imagem inicial é preocupante. De acordo com informações obtidas pelo J10, o Verdão se prepara para não contar mais com o zagueiro no Mundial. Mas o clube ainda aguarda o resultado dos exames para tomar uma posição.

Para o duelo do próximo sábado, às 13h (de Brasília) , contra o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Bruno Fuchs deve ser o escolhido. Micael e Naves são as outras opções de Abel Ferreira.

Aliás, o Palmeiras já não conseguiu contar com o volante Aníbal Moreno contra o Inter Miami. Ele teve um edema na coxa direita e foi baixa. Lucas Evangelista o substituiu no duelo contra os norte-americanos. Porém, o Verdão vive a expectativa do retorno do argentino contra o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.