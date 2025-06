Jornais internacionais elogiam atuação do Botafogo no Mundial: ‘Rochoso na defesa’

Imprensa internacional destaca desempenho do Botafogo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/X)

Apesar do revés por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o Botafogo garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, os jornais espanhóis destacaram a atuação do Alvinegro, que mesmo diante de um dos grupos mais complicados do torneio, teve bom desempenho e avançou.

De acordo com o periódico “As”, da Espanha, não foram só os Colchoneros que não conseguiram a classificação, mas sim o Glorioso que montou uma rocha em seu sistema defensivo. Além disso, elogiou o trabalho do técnico Renato Paiva, que fez com que a equipe fosse uma “vespa no contra-ataque”.

“O Botafogo apareceu como se mostrou na competição: rochoso na defesa e uma vespa no contra-ataque. O Atleti, impreciso, o Botafogo os atropelou com e sem a bola. Compacto, muito curto e com constantes transições vertiginosas”, destacou a crônica de Patricia Cazón.

O jornal Marca, por sua vez, citou que o Atlético de Madrid nunca esteve perto da classificação, mesmo pressionando em determinados momentos do confronto. “Tentaram, tentaram. Muitas delas não foram perigosas. Na verdade, as melhores foram aquelas que saíram pela linha de fundo. Mas a falta de sucesso quando começaram a criar chances e a estrutura defensiva de alto nível do Botafogo fizeram com que nunca chegassem perto do 3 a 0 que todos os torcedores do time rubro-negro sonhavam”, salientou o jornalista David Medina. Críticas à arbitragem Apesar dos elogios, a imprensa espanhola também criticou o desempenho da arbitragem pela não marcação de possíveis pênaltis a favor do Atlético. O atacante Julián Álvarez reclamou de três lances diferentes após o apito final, que sacramentou a eliminação dos Colchoneros do torneio. “Não conseguiu e eles não deixaram”, estampou o jornal.

