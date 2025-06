Sete atletas do São Paulo se reapresentam com antecedência aos trabalhos

O elenco do São Paulo se reapresenta das férias na quinta-feira (26), mas sete jogadores anteciparam a volta aos trabalhos. Lucas, Oscar, Marcos Antônio, Ferreira, Dinneno, Luiz Gustavo e Calleri, apareceram no CT da Barra Funda e tentam se recuperar visando o reinício do calendário brasileiro após a pausa para o Mundial.

Os casos mais avançados são os de Marcos Antônio e Oscar. Afinal, a dupla está liberada para treinar com mais intensidade e já vem fazendo trabalho com bola. A expectativa é de que os dois estejam à disposição do técnico Hernán Crespo para sua primeira partida no comando.

Os atacantes Lucas e Ferreira também trabalharam. Desde a última semana, os dois executaram exercícios de recuperação no CT e também de forma remota monitorados por profissionais do clube. Em fase final de recuperação, deram sequência em seus cronogramas e também podem estar à disposição de Crespo para a primeira partida do argentino.

Além disso, Dinneno, que se recuperou de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito realizada no ano passado, decidiu voltar mais cedo para aprimorar sua forma física. Ele deve seguir se aprimorando para chegar um pouco mais no nível dos demais companheiros.

São Paulo tem baixas mais extensas

Em contrapartida, Luiz Gustavo e Calleri vão demorar mais para voltar. O volante cumpre protocolo de recuperação após quadro de tromboembolismo pulmonar e correu no gramado, dando sequência ao trabalho. Já o argentino se recupera de cirurgia no joelho direito e só deve voltar no ano que vem.

