Diego Ribas elogia Filipe Luís, do Flamengo: ‘Boa opção para o Atlético de Madrid no futuro’

As boas atuações do Flamengo no Mundial de Clubes têm chamado a atenção da imprensa internacional. Em entrevista ao diário “As”, da Espanha, Diego Ribas elogiou o trabalho do ex-companheiro Filipe Luís no comando do Rubro-Negro, com as duas vitórias no torneio. Assim, o ex-jogador destacou que o treinador é uma boa opção para o Atlético de Madrid no futuro.

“Ele realmente tem um potencial incrível. Pode treinar qualquer time que quiser com o tempo. Ele ganhará mais experiência e pode chegar a hora de trabalhar no Atlético de Madrid. Ele ama o time, ama a Espanha e seria uma boa opção para o Atlético, embora sempre com grande respeito por Simeone. Tanto o Filipe quanto eu somos fãs e admiradores absolutos de Simeone”, disse Diego.

“Sempre acreditei que o mais importante para o time é o treinador. Ele é o líder, aquele que inspira confiança nos jogadores, que dá direção, que organiza… O Filipe está fazendo um trabalho espetacular. Desde que ele assumiu, o time mudou, e mudou para melhor. Ele é fundamental para tudo isso”, completou.

Além disso, o jornal exaltou a contratação de Danilo e as grandes atuações de Gerson, que tem um proposta do Zenit, da Rússia, para deixar o clube após o Mundial.

Por fim, Filipe Luís assumiu o Flamengo em outubro de 2024 e já conquistou três títulos pelo time: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Até o momento, ele soma apenas três derrotas em 48 jogos à frente do Rubro-Negro.

