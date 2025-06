Jogador do Fortaleza e influenciador aparecem em investigação no Corinthians

Lucero aparece no relatório de investigação do caso VaideBet no Corinthians - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

O jogador do Fortaleza, Lucero e o influenciador ‘Buzeira’, apareceram no relatório final da Polícia Civil, no inquérito do caso VaideBet. A investigação procura supostos crimes no contrato estabelecido entre Corinthians e a casa de apostas, firmado no começo do ano passado.

Lucero e ‘Buzeira’ não têm relação direta com a investigação e não estão entre os indiciados. Contudo, seus nomes aparecem no relatório de 272 páginas por terem realizado transferências financeiras com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Ambos realizaram pagamentos para a Victory Trading e a Wave Intermediações Tecnológicas.

Na quebra de sigilo bancário da Wave, a Polícia identificou movimentações por parte de ‘Buzeira’ e de sua empresa, a Buzeira Digital. O influenciador é destacado no relatório como “alguém próximo da direção do clube”. No caso, da gestão Augusto Melo. Além disso, a empresa é investigada por receber R$ 1 milhão da Neoway Soluções, companhia de fachada que intermediou a negociação entre VaideBet e Corinthians.

‘Buzeira’ também está sob investigação da Polícia Civil por suspeita de ligação com um traficante associado ao PCC. O crime organizado, aliás, já apareceu em relatórios da Polícia Civil, que apontam a proximidade com o presidente afastado do Timão, Augusto Melo.

O influenciador, além disso, também é apontado como financiador da campanha eleitoral de Augusto, o que não foi comprovado. Contudo, fotos de ‘Buzeira’ com Augusto Melo acabaram anexadas em relatório para comprovar sua proximidade com o mandatário. Ele também teve acesso livre ao gramado da Neo Química Arena durante a conquista do Paulistão 2025.

Qual envolvimento de Lucero?

Em contrapartida, a parte que cita o atacante Lucero, do Fortaleza, se resume a duas transferências realizadas pelo jogador a duas empresas.

Em dezembro de 2023, uma conta ligada ao atacante enviou à Wave a quantia de R$ 357.305, segundo identificação da quebra de sigilo. No mesmo mês, a Victory recebeu R$ 130 mil. Contudo, o motivo do pagamento não foi identificado. O agente assegurou que ele e o jogador desconhecem as duas empresas.

