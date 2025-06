Bizarro! Time goleia ele mesmo e avança de fase em torneio nacional

Um caso inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira (24), na disputa da Taça da Finlândia. O HJK Helsinki entrou em campo para enfrentar a própria equipe B, o Klubi-04, pelas quartas de final. A vitória tranquila por 4 a 0 valeu a classificação.

Apesar da bizarrice, o regulamento da competição, inclusive, prevê apenas que os dois times não poderiam se enfrentar na semifinal ou em uma eventual final.

A vitória foi construída com gols de Hostikka, Moller (dois) e Benji Michel, todos na etapa final. No entanto, o placar poderia ter sido mais elástico, já que Lucas Lingman desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo.

Veja o vídeo:

Lingmanilla sauma viedä HJK johtoon.#SuomenCup pic.twitter.com/aoF9qsL9jV — Jalkapallon Suomen Cup (@SuomenCup) June 24, 2025

Contudo, este caso não é o único que envolve dois times do mesmo clube. Na decisão da Taça do Rei de Espanha, em 1980, o Real Madrid enfrentou o Castilla. A final, disputada no Santiago Bernabéu, terminou em 6 a 1 para o time principal.

Em outro caso bizarro, o Flora Tallinn encarou o próprio time sub-19 nas oitavas de final da Copa da Estônia de 2021 e goleou sem problemas por 14 a 0. Assim, como há poucos clubes profissionais no país, as equipes de base disputam as divisões inferiores. Porém, o sorteio da Copa da Estônia não veta um possível confronto entre dois times do mesmo clube.

