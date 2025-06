Maior vencedor da história, Messi chega aos 38 anos em busca de novas marcas

Atleta mais vitorioso da história do futebol, com 45 títulos, Lionel Messi também é o maior vencedor da Bola de Ouro, com oito conquistas. Assim, nesta terça-feira (24), o argentino completa 38 anos, soma diversos recordes e segue ainda em busca de novas conquistas em sua marcante carreira.

Principal referência técnica do Inter Miami, o argentino é a grande esperança da equipe norte-americana para alçar voos mais altos no Mundial de Clubes. Nesse sentido, marcou o gol de falta que deu a vitória contra o Porto, por 2 a 1. Afinal, esse resultado foi importante para a classificação às oitavas de final.

Pelo clube norte-americano, o craque deu nova vida à equipe. Quando chegou, 2023, o time era o lanterna da Conferência Leste da MLS. No momento, o jogador já é o maior artilheiro e garçom da história do clube, com 50 gols e 24 assistências.

Dessa forma, o atleta reencontrará o Paris Saint-Germain nas oitavas do torneio da Fifa. O confronto, então, acontece no próximo domingo (29), às 13h (de Brasília), em Atlanta.

O craque também mira a disputa da Copa do Mundo em 2026, para tentar mais um título com a camisa albiceleste. Por sua seleção, aliás, o atleta tem outros títulos como a Copa América (duas vezes, em 2021 e 2024) e a Finalíssima, em 2022.

Desde o início no Barcelona, Messi marcou época. Fez parte das conquistas de quatro títulos da Champions League e tornou-se um dos principais jogadores da história do clube. Assim, com a equipe catalã, foram 672 gols marcados, sendo o atleta com mais jogos pelo clube, com 778 partidas.

O argentino marcou uma geração e acumula milhões de fãs ao redor do mundo. Algo que superou, inclusive, as fronteiras de rivalidades históricas como entre Brasil e Argentina. Toda essa trajetória também pode ser vista diretamente de São Paulo, em uma exposição imersiva que mostra a vida e a carreira do craque que inspirou uma geração.

Intitulada “The Messi Experience – A Dream Come True”, a exposição alia interatividade e tecnologias de ponta para oferecer uma vivência única no mundo do futebol.

Os fãs, então, podem treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas. Por fim, depois de passar por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan, a atração segue em cartaz no Shopping Eldorado até agosto.

Marcas de Messi na carreira

Recordes pelo Barcelona

Mais jogos pelo Barcelona – 778 partidas

Mais gols por um único clube – 672 gols

Mais gols em La Liga – 474 gols

Mais hat-tricks em La Liga – 36 hat-tricks

Mais gols em uma única temporada de La Liga – 50 gols (2011/12)

Atleta que marcou contra mais times de La Liga – 38 equipes

Atleta com maior sequência de partidas com gol – 33 gols em 21 jogos (2011/12)

Único jogador a ser artilheiro e maior garçom em uma única temporada – 3 ocasiões:

– 50 gols e 15 assistências (2011/12)

– 34 gols e 12 assistências (2017/2018)

– 25 gols e 21 assistências (2019/20)

Jogador com mais hat-tricks na Champions League – 8 hat-tricks, assim como Cristiano Ronaldo

Jogador com mais títulos por um clube espanhol – 36 títulos

Jogador com mais gols no El Clássico – 26 gols

Recordes pela seleção argentina

Mais jogos pela seleção argentina – 191 jogos

>Mais gols pela seleção argentina – 112 gols

Maior garçom da Copa América – 18 assistências

Jogador com mais participações em gols em Copas do Mundo – 21 participações

Prêmios e recordes individuais

Jogador com mais gols em uma temporada – 73 gols (2011/12) – 50 gols em La Liga

Jogador com mais gols oficiais em um ano – 91 gols

Jogador com mais títulos na história – 45 títulos

Único jogador a ganhar Pichichi Trophy, Chuteira de Ouro, Bola de Ouro e Melhor Jogador do Ano da FIFA no mesmo ano – temporada de 2009/10

Maior vencedor da Chuteira de Ouro – 6 vitórias

Maior vencedor da Bola de Ouro – 8 vitórias

Jogador mais novo a ganhar 3 Bolas de Ouro – 24 anos, 6 meses e 17 dias (2012)

Maior vencedor do FIFA The Best – 3 vitórias

