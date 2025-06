Santos aposta em recurso para impedir transfer ban nesta janela

O Santos liga o alerta e corre para evitar um novo transfer ban, próximo da abertura da janela de transferência. A diretoria está confiante de que vai conseguir evitar a punição da Fifa, sobre a dívida que possui com o Arouca, de Portugal, na compra do zagueiro João Basso.

Isso porque o clube recorreu da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte de condenar o Peixe a pagar R$ 15,9 milhões ao Arouca, de Portugal, pela compra de João Basso. Com o recurso protocolado, o Santos aguarda por um novo julgamento e, de acordo com o jurídico, isso ocorrerá dentro de seis meses a um ano. Assim, a Fifa não pode aplicar um transfer ban por conta do caso estar sendo analisado.

A entidade máxima do futebol deu 45 dias para o Santos acertar sua dívida. Contudo, com o caso em julgamento, o clube terá mais dias para quitar o débito. O Arouca alegou à Fifa que o Santos, que contratou João Basso em julho de 2023, só pagou a primeira parcela, de 500 mil euros, do total de 2,5 milhões de euros. Como não recebia novos pagamentos há mais de um ano, o clube de Portugal abriu o processo na Fifa.

João Basso se juntou ao Santos em meio ao Campeonato Brasileiro de 2023. O zagueiro foi para o Estoril, de Portugal, em 2024, mas retornou ao clube em junho. Ele fez oito partidas na campanha de acesso à primeira divisão do Brasileirão. Em 2025, o jogador não teve sequência e não entra em campo pelo Peixe desde 12 de fevereiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.