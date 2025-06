Artur cita calor dos EUA e celebra classificação do Botafogo: ‘Missão concluída’

Artur em ação com a camisa do Botafogo diante do Atlético de Madrid - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apesar do revés para o Atlético de Madrid por 1 a 0, o Botafogo garantiu a classificação para as oitavas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, Artur destacou que o Alvinegro cumpriu a primeira missão, mesmo diante de um grupo difícil e do forte calor em Los Angeles, nesta segunda-feira (23), durante o confronto.

“Pelas circunstâncias do jogo, com sol muito quente, a nossa missão foi concluída com a classificação. Viemos para ganhar, mas faz parte do jogo (perder). Estamos felizes pelo empenho e agora é focar na próxima fase”, disse.

Além disso, o atacante lamentou a falta de efetividade na conclusão das jogadas, ao contrário do que aconteceu na partida diante do Paris Saint-Germain, na rodada anterior.

“Estava muito quente, mas não é desculpa. Sabíamos que eles iam impor o ritmo de jogo e devíamos ser efetivos. Não fomos, como fomos contra o Paris. Agora, é focar na próxima fase”, completou.

Dessa forma, o Alvinegro ficou na segunda colocação do Grupo B e terá pela frente um confronto com o Palmeiras. O duelo acontece no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.

