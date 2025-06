Grêmio destrava negociação por Caíque e se aproxima de acordo

O Grêmio chegou a um consenso com o Juventude para a contratação do meio-campista Caíque. Em reunião, na segunda-feira (23), as partes concordaram com o pagamento dos R$ 5 milhões, além do empréstimo do lateral-esquerdo Luan Cândido. Com isso, o lateral-direito João Lucas foi retirado das tratativas.

Os dois clubes vão debater um outro possível nome que pode ser cedido por empréstimo ao Jaconero. Caso isso não ocorra, o Grêmio fará uma compensação financeira.

O Tricolor Gaúcho decidiu recuar, de maneira estratégica, na negociação e obteve êxito em destravar as pendências que ainda existiam. A prioridade do Grêmio é já incorporar Caíque imediatamente ao seu elenco. Afinal, o planejamento é já contar com ele para a segunda parte da temporada.

O volante é um dos principais jogadores do Juventude desde o ano passado. Ele, aliás, manteve essa condição depois de se recuperar de uma contusão no joelho direito. Por sinal, o seu retorno ocorreu nesta edição do Brasileirão.

Inclusive, o Grêmio chegou a ganhar a concorrência do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Apesar disso, o clube sempre teve a preferência do Juventude, que sinalizou a viabilidade do negócio. Contudo, ainda aguardava o clube da capital sobre como seria a forma de pagamento.

Isso porque o Grêmio ainda tentava convencer o Jaconero a respeito do parcelamento dos R$ 5 milhões. Vale relembrar que o vínculo do meio-campista com o clube da Serra Gaúcha expira em dezembro deste ano. Por sinal, nesta semana, ele passou a ter condições de assinar um pré-contrato com outro clube.

O Imortal identificou Caíque como um potencial reforço por corresponder às exigências definidas para a chegada de um outro meio-campista. No caso, os critérios são as valências física e técnica. Especialmente pela capacidade em dar segurança ao sistema defensivo.

Preferência na contratação de jogadores mais defensivos

A qualificação do elenco é mais uma missão para a diretoria. Além da chegada de Alex Santana, a análise é de que há a necessidade de pelo menos um zagueiro destro e mais um meio-campista. Um outro atleta desta mesma posição com características mais criativas e ofensivas também tem chance de ser um reforço. Porém, este último caso dependerá da quantidade de jogadores que deixarão o Grêmio.

