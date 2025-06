Palmeiras embolsa bolada por vaga nas oitavas de final do Mundial

Palmeiras fatura bolada com classificação no Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras se garantiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes, após empatar em 2 a 2 com o Inter Miami, nesta segunda-feira (23). Contudo, mais do que a classificação para a próxima fase, o Verdão também garantiu uma verdadeira bolada aos cofres do clube.

Afinal, com a vaga, o Palmeiras garantiu uma premiação de 7,5 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões) ao clube. O valor se junta aos R$ 22 milhões pelo desempenho esportivo na fase de grupos (uma vitória e dois empates) e mais R$ 83,6 milhões apenas pela participação no torneio. Assim, o Verdão já embolsou R$ 146,8 milhões até aqui com a competição.

Aliás, este valor pode aumentar ainda mais caso siga avançando. Isso porque a premiação para as equipes que avançam para as quartas de final do Mundial de Clubes, é de 13,12 milhões de dólares (R$ 73 milhões).

Dos R$ 83,6 milhões pela participação no torneio, aproximadamente R$ 65,8 milhões já foram depositados quando o clube ainda estava no Brasil. Esta foi uma forma que a diretoria encontrou para não pagar tantas taxas de impostos dos Estados Unidos. O Verdão vem conversando com Botafogo, Fluminense e Flamengo, outros brasileiros no Mundial, para diminuir os impactos da tributação dos valores que serão pagos no desenrolar da competição.

Agora, o Palmeiras tenta seguir mais longe na competição e terá um adversário conhecido. Afinal, o Verdão terá pela frente o Botafogo, nas oitavas de final do Mundial. O embate está marcado para o próximo sábado (28), às 13h, valendo uma vaga nas quartas.

