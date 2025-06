Barcelona pagará multa rescisória de Nico Williams, do Bilbao

Novela próxima do fim: Nico Williams será jogador do Barcelona - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)

O Barcelona está ainda mais próximo de acertar a contratação do atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao. Afinal, o jogador de 22 anos já comunicou ao seu clube – com quem tem contrato até 2027 – que aceitou a proposta dos Culés.

A informação é do programa espanhol “El Chiringuito”, nesta terça-feira (24/6). Segundo a imprensa do país, o Barcelona pagará a multa rescisória do jogador: 58 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões no câmbio atual). Williams, aliás, assinará vínculo até junho de 2031 e receberá salário entre 7 e 8 milhões de euros por ano (entre R$ 44 milhões e R$ 50 milhões).

A novela Nico Williams já vinha se arrastando. Isso porque gigantes da Europa sonhavam com sua contratação, a exemplo de Chelsea e Arsenal. O Bayern de Munique estava negociando com o atleta, que pediu para parar as negociações ao saber que o Barcelona estava na jogada.

Nico, revelado nas categorias de base do Athletic Bilbao, é profissional desde 2020/21. Na temporada seguinte, começou a ganhar espaço, crescendo a cada ano. São 31 gols e 28 assistências em 165 aparições pelos bascos. Availiado em 68 milhões de euros (segundo o “oGol“), ele já tem 28 partidas pela seleção espanhola, marcando seis gols e sete assistências. Ele venceu a Eurocopa 2024, sendo um dos principais jogadores da Espanha.

