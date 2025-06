Giuliano Simeone critica arbitragem em duelo com o Botafogo: ‘Nunca vi algo igual’

O Atlético de Madrid, da Espanha, necessitava vencer o Botafogo por três gols de diferença para avançar no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, a equipe só conseguiu furar o bloqueio alvinegro no fim da partida (1 a 0), com Griezmann, mas ficou pelo caminho no torneio da Fifa. Giuliano Simeone, porém, não poupou críticas ao árbitro mexicano Cesar Ramos.

Afinal, o atleta questiona um possível pênalti em Julián Álvarez no final do primeiro tempo. No momento do lance, o árbitro foi até o VAR, porém considerou falta de Sorloth no lance anterior. O jogador também citou outro lance, que Ramos sequer buscou rever na tela da arbitragem de vídeo.

“Nunca vi algo igual. Creio que foram dois pênaltis, não assisti novamente, posso me equivocar, teria que ver de novo. Mas creio que não nos favoreceram em nada nas decisões. Perguntei [ao Julián Álvarez] se pisaram ele de verdade e me disse que sim” reclamou.

Saldo de gols complica Colchoneros

O que pesou para a eliminação dos Colchoneros foi a pesada derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, na estreia do torneio, pelo Grupo B. Assim, os saldo de gols fez com que a equipe espanhola, do técnico Simeone, voltasse mais cedo para casa e deixasse o Mundial de Clubes

Dessa forma, o Alvinegro ficou na segunda colocação do Grupo B e terá pela frente um confronto com o Palmeiras. O duelo acontece no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O PSG, por sua vez, encerrou em primeiro e mede forças com o Inter Miami no dia seguinte, no mesmo horário, em Atlanta.

