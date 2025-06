Ronaldo confia no trabalho de Ancelotti na Seleção: ???Lembra o Felipão???

Ronaldo Fenomêno, um dos maiores nomes de todos os tempos da Seleção Brasileira, participou da edição do podcast ‘Denílson Show’, na segunda-feira (23), . Na bancada, o camisa 9 contou com a companhia do ex-atacante, dono do projeto, Denílson, além do jornalista Chico Garcia. Ele abordou vários temas como sua carreira na modalidade e fez um panorama do atual cenário do futebol brasileiro.

Ao ser questionado sobre a contratação de Carlo Ancelotti pelo time Canarinho, o pentacampeão do mundo demonstrou confiança na capacidade do italiano em assegurar a confiança dos jogadores brasileiros. Isso porque, ele teve o profissional como seu comandante em seus tempos de Milan e Real Madrid.

“A chegada do Ancelotti será bem legal para seleção. Eu conheço bem ele, é um cara de grupo, vai dominar o time e ganhar a galera na resenha. Usará toda sua experiência para ganhar a confiança dos jogadores, porque o treinador precisa saber isso. Ele lembra muito o Felipão nessa forma de trabalhar”, disse.

‘Fui obrigado a desistir de ser presidente da CBF’

Ronaldo também foi pré-candidato a presidente da CBF e manteve a intenção pouco tempo antes da eleição. Ele também expôs uma análise sobre o atual cenário em que instituição máxima do futebol brasileiro se encontra.

“Eu fui obrigado a desistir de ser presidente da CBF porque ninguém quis me receber. Só o Reinaldo e o Mauro Silva da Federação Paulista abriram as portas, enquanto as outras Confederações mandaram uma mensagem protocolar de que todos apoiavam o Edinaldo e não podiam me receber”, relatou Fenômeno.

Pela sua passagem marcante pelo Corinthians, o ex-centroavante se tornou ídolo e deixou em aberto a possibilidade em algum dia assumir um cargo na direção do clube paulista.

“Se o Corinthians resolver virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno. O torcedor precisa conhecer o seu papel nesse processo todo e não achar que o clube perderá a sua identidade e isso nós mostramos no Cruzeiro”, alegou o atacante, que foi campeão paulista e da Copa do Brasil, com o Corinthians em 2009.

