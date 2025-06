Barcelona tem conversas avançadas para contratar joia do Sport

O Barcelona está próximo de contratar umas das grandes promessas do futebol brasileiro. De acordo com o jornal espanhol ‘Marca’, o clube catalão prepara uma oferta para adquirir o volante Zé Lucas, do Sport. O jogador tem apenas 17 anos, mas já vem atuando no time titular e soma passagens pela Seleção Brasileira sub-17.

O jornal espanhol ainda diz que as conversas evoluíram significativamente nas últimas semanas e um desfecho positivo é esperado em breve. Zé Lucas é considerado uma das grandes promessas não só do Sport, mas também do futebol brasileiro. Além disso, o Barcelona estaria tentando mudar um pouco sua política de transferência.

Isso porque, o ‘Marca’ afirma que o Barcelona estaria observando o método de contratações do seu maior rival, o Real Madrid. Os Merengues vem optando por ir atrás de jovens com potencial de futuro para montar uma equipe jovem e poderosa no futuro. Como foi o caso mais recente de Francisco Mastantuono, do River Plate. A joia argentina, também de 17 anos, já assinou com os espanhóis e se apresenta após o Mundial de Clubes.

Embora fortemente cobiçado no mercado, mesmo que negociado, o prata da casa não poderá deixar o Brasil completar 18 anos. Uma regra da Fifa restringe transferências internacionais de jogadores menores de idade a situações específicas, como mudanças familiares por trabalho ou transações dentro da União Europeia.

Zé Lucas estreou nesta temporada no Sport. E logo ganhou holofotes pela maturidade de quem se destacava entre os profissionais, mesmo ainda com 16 anos. Com qualidade, ganhou sequência e já soma 22 jogos nesta temporada, sendo oito na Série A.

