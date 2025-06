Goleiro do Monterrey afirma que Urawa Reds receberá incentivo financeiro no Grupo E

O goleiro Esteban Andrada, do Monterrey, do México, fez uma declaração polêmica antes da partida da terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. Sua equipe enfrentará o Urawa Reds, e ele sugeriu que o adversário poderia receber algum tipo de incentivo financeiro para perder o jogo.

Na última rodada, Inter de Milão e River Plate, ambos com quatro pontos, se enfrentarão. Já o Monterrey soma dois, enquanto o Urawa Reds perdeu ambos os jogos e segue sem pontuar.

“Vai aparecer o incentivo dos outros dois clubes, esquece que vai aparecer”, disse Andrada, aos risos, em entrevista à Rádio La Red AM, de Buenos Aires.

Os jogos do Grupo E acontecerão no mesmo horário, na quarta-feira (25). Assim, mesmo na terceira colocação com somente dois pontos, o Monterrey ainda pode avançar de fase se vencer o eliminado Urawa Reds e houver um vencedor no duelo entre River Plate e Inter de Milão.

“Será uma partida muito difícil contra o Urawa. Por mais que estejam eliminados, eles jogam bem e fizeram um bom jogo contra a Inter. Assistimos às duas partidas deles e atuaram muito bem. O único resultado que nos interessa é a vitória. Precisamos ganhar e torcer por um resultado favorável no outro jogo. É ganhar ou ganhar se não vencermos, estaremos eliminados. Nosso objetivo é fazer pelo menos um ou dois gols”, concluiu o goleiro.

