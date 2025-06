Weverton projeta jogo ‘muito chato’ contra o Botafogo, no Mundial

Weverton vê jogo do Botafogo como o mais chato no Mundial para o Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após o empate em 2 a 2 com o Inter Miami, na última segunda-feira (23/6), o Palmeiras já volta todas suas atenções para as oitavas de final do Mundial. O Verdão terá pela frente um velho conhecido. Afinal, o Alviverde enfrentará o Botafogo que, na visão do goleiro Weverton, é o adversário ”mais chato” que a equipe poderia enfrentar neste momento.

“O duelo brasileiro em competição internacional sempre é difícil, agora no Mundial, já foi em Libertadores… A gente conhece mais, acaba por vezes sendo um jogo mais chato, porque se conhece mais”, disse Weverton.

Contudo, o goleiro também afirmou que a partir de agora a equipe não pode escolher adversários. Contudo, é necessário uma melhora do que foi apresentado contra o Inter Miami. Afinal, o Verdão teve muitas dificuldades para criar e deu espaço para o time de Messi criar.

“Não tem para onde correr, é competir, fazer nosso melhor, muitas vezes as coisas não saem como gostaríamos. Mas a gente sempre faz nosso melhor, lutar até o fim, é a marca do Palmeiras nos últimos anos. Tem acontecido coisas muito diferente de tudo, agora é mata mata, não tem para onde correr, a gente vai fazer nosso melhor”, completou Weverton.

O Palmeiras viu o Inter Miami abrir 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate nos minutos finais e garantiu a primeira posição do grupo. Agora, o Verdão encara o Botafogo no próximo sábado (28/6), às 13h, valendo uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.