Barcelona planeja retorno ao Camp Nou na Taça Joan Gamper

O Barcelona pode voltar a jogar no Camp Nou já em agosto. De acordo com informações da ‘Rádio Catalunha’, o clube pretende realizar a reestreia no estádio no dia 10, em um amistoso contra o Como, da Itália, pelo tradicional Troféu Joan Gamper.

Inicialmente, a previsão era de que os jogos no novo Camp Nou só começassem em setembro, mas a data foi adiantada. Ainda assim, o Barça precisa obter as licenças finais para confirmar a partida.

As obras de reforma do estádio começaram em junho de 2022, com o objetivo de ampliar a capacidade para 105 mil torcedores. Durante esse período, o Barcelona mandou seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc.

O Troféu Joan Gamper, tradicionalmente, oficializa a abertura da temporada do Barcelona.

