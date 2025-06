Mamelodi Sundowns x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da definição do Grupo F do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25), o Fluminense joga a vida pela classificação às oitavas de final. Será contra o Mamelodi Sundowns (RSA), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA), às 16h (de Brasília). A vida tricolor está em jogo na rodada, já que o time pode ser líder do grupo, como também tem chance de ser eliminado. Os sul-africanos, por sua vez, precisam da vitória para avançar. Vamos ver, então, como chegam as equipes?

Onde assistir

Os canais Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Mamelodi Sundowns

Após vencer na estreia (Ulsan) e perder na segunda rodada (Dortmund), o Mamelodi chega à terceira partida com chances de classificação. Para isso, porém, precisa vencer o Fluminense. A equipe do técnico português Miguel Cardoso tem três pontos e uma vitória bastaria para terminar ao menos na segunda colocação. O empate, no entanto, seria insuficiente, já que os sul-africanos ficariam atrás do Fluminense e empatariam com o Dortmund em pontos. Como perderam o jogo para os alemães, perderiam no critério de desempate.

Para este jogo, Cardoso não possui desfalques. É bom o Fluzão abrir o olho para o camisa 10 do Mamelodi: o brasileiro Lucas Ribeiro fez um carnaval contra o Dortmund, anotando um dos gols mais bonitos da edição do Mundial na derrota por 4 a 3, no último sábado (21/6). Arthur Sales, ex-Vasco, é o outro brasileiro do elenco.

Como chega o Fluminense

O Fluminense até tomou um susto, indo para o intervalo perdendo por 2 a 1 para o Ulsan HD (COR). No entanto, após mexidas fundamentais do técnico Renato Gaúcho, o Flu conseguiu a virada para 4 a 2, ficando, assim, na liderança do Grupo F.

Dessa forma, a equipe brasileira só depende de si para avançar. Se vencer, chega a sete pontos e garante vaga. O problema, porém, é o saldo de gols. Atualmente, o Fluzão tem dois de saldo contra um do Borussia Dortmund. Se o Flu vencer por 1 a 0, por exemplo, e os alemães baterem o Ulsan por 2 a 0, o primeiro lugar passa a ser dos aurinegros pelo número de gols feitos.

Quanto ao time que vai a campo, Renato Gaúcho pode promover mudanças por questão técnica. Afinal, não há desfalques no Flu. Keno, que entrou muito bem contra o Ulsan, pode ganhar a vaga de Serna. Já Samuel Xavier pode recuperar a titularidade na lateral-direita. Martinelli, Nonato e Keno, no entanto, estão pendurados e perderiam uma eventual oitavas de final caso levem nova sanção.

MAMELODI SUNDOWNS x FLUMINENSE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

MAMELODI: Williams; Mudau, Cupido, Kekana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Matthews, Lucas Ribeiro e Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Nonato); Arias, Serna (Keno) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Marco Di Bello (ITA)



