Inter de Milão x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

Na terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília), a Inter de Milão encara o River Plate no Lumen Field, em Seattle, em confronto decisivo pela última rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

O time italiano chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre o Urawa Red Diamonds, com gol nos acréscimos, enquanto o River Plate soma quatro pontos e lidera o grupo, resultado de um empate sem gols com o Monterrey e triunfo sobre o mesmo Urawa

O duelo coloca frente a frente dois gigantes do futebol mundial, com tradição, torcidas apaixonadas e elencos de alto nível técnico. A promessa é de um jogo equilibrado, disputado em cada setor do campo e com clima de mata-mata, mesmo ainda na fase de grupos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão chega embalada para o confronto decisivo contra o River Plate após conquistar sua primeira vitória no Mundial de Clubes, ao bater o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 com um gol nos acréscimos. Sob o comando de Cristian Chivu, a equipe italiana assumiu a vice-liderança do Grupo E e depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final. Um empate com gols já é suficiente para avançar, mas a vitória assegura a liderança da chave, meta traçada desde o início da competição.

Apesar de ainda lidar com desfalques importantes, como Marcus Thuram, Zielinski e Pavard, o elenco deve contar com os retornos de Çalhano?lu, Frattesi e Dumfries, que estão em reta final de recuperação. Além disso, Chivu poderá escalar nomes poupados na última rodada, como Mkhitaryan e Bastoni, enquanto Sebastiano Esposito deve ser mantido no ataque. A confiança está em alta após o triunfo suado e a virada dramática na rodada anterior.

Como chega o River Plate

O River Plate chega para o confronto contra a Inter de Milão ocupando a liderança do Grupo E, com os mesmos quatro pontos do rival, mas em vantagem no saldo de gols. A equipe argentina estreou com uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Red Diamonds, mas tropeçou diante do Monterrey ao empatar sem gols, mesmo dominando amplamente as ações ofensivas. Apesar do empate, uma vitória ou um empate com gols garante a classificação às oitavas, e até uma derrota pode bastar, desde que os mexicanos não vençam os japoneses na outra partida da rodada.

O técnico Marcelo Gallardo, no entanto, precisará lidar com desfalques importantes para o duelo. O meio-campo será totalmente reconfigurado, já que Kevin Castaño, Enzo Pérez e Giuliano Galoppo estão suspensos. Desse modo, a confiança é mantida, impulsionada por uma sequência de 19 jogos com apenas uma derrota. Por fim, destaque do time e já negociado com o Real Madrid, o jovem Franco Mastantuono segue como uma das principais apostas ofensivas para conduzir o River em mais um desafio decisivo no Mundial de Clubes.

INTER DE MILÃO X RIVER PLATE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Acerbi, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan e Dimarco; Esposito e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martinez Quarta e Diaz; Acuna; Fernandez, Kranevitter e Aliendro; Mastantuono, Colidio e Meza. Técnico: Marcelo Gallardo

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

