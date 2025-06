Dortmund x Ulsan: onde assistir, escalações e arbitragem

A fase de grupos do Mundial de Clubes está chegando ao fim. E, nesta quarta-feira (25/6), o Borussia Dortmund tenta a classificação ao enfrentar o Ulsan HD (COR), às 16h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio (EUA). Será, dessa forma, um duelo entre um time que busca a liderança da chave contra outro já eliminado.

Onde assistir

Os canais SporTV2, Globoplay, CazéTV e DAZN transmitem a partir das 16h (de Brasília)

Como chega o Borussia Dortmund

Se levou um sufoco contra o Fluminense em sua estreia no Mundial, o Dortmund se recuperou ao vencer o Mamelodi Sundowns (RSA) por 4 a 3, na segunda rodada. O time chegou a abrir 4 a 1, mas, desatento, levou dois gols, o que contribuiu para que chegasse à terceira e definitiva rodada em segundo no Grupo F.

Para avançar, a equipe do técnico Niko Kovac precisa de um simples empate. Agora, se quiser passar como líder da chave, precisa vencer e fazer saldo. Afinal, o Dortmund tem a mesma pontuação que o líder Fluminense, com um gol a menos de saldo (1 contra 2 do Flu). Assim, presumindo que a equipe brasileira fará o dever de casa contra o Mamelodi e vencerá o jogo, o BVB precisará ganhar por um saldo melhor do que o Fluzão.

Bensebaini, Yan Couto, Chukwuemeka e Beier estão pendurados e, por isso, ficariam fora de uma eventual oitavas de final caso levem novo cartão amarelo. Niko Kovac, aliás, não possui desfalques para o jogo, podendo repetir a escalação que bateu o Mamelodi. Na ocasião, o jovem Jobe Bellingham atuou como titular e marcou seu primeiro gol pelos aurinegros.

Como chega o Ulsan

Como era de se imaginar, o Ulsan não conquistou pontos após duas rodadas no Mundial. Até deu sustos no Fluminense na segunda partida, indo para o intervalo vencendo por 2 a 1. No entanto, o elenco tricolor se sobressaiu, com o time do técnico Renato Gaúcho efetuando a virada para 4 a 2 e eliminando os sul-coreanos.

Dessa forma, a partida desta quarta servirá como uma despedida de luxo para o atual tricampeão da Coreia do Sul. O zagueiro Seo Myung-guan, que se machucou na primeira rodada contra o Mamelodi, não voltou a tempo para enfrentar o Fluminense, mas pode ser uma das novidades do técnico Kim Pan-Gon. Jae-Ik Lee, que atuou como titular em seu lugar contra o Flu, deve, então, voltar ao banco.

BORUSSIA DORTMUND x ULSAN HD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: TQL Stadium, em Ohio (EUA)

DORTMUND: Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham, Nmecha, Gross e Svensson; Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

ULSAN HD: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan (Jae-Ik Lee), Kim Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon.

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Auxiliares: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Erick Miranda (MEX)



